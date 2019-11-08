تركيا تبدأ الاثنين ترحيل مقاتلي «داعش» الأجانب إلى بلادهم

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الجمعة، أن بلاده ستبدأ ترحيل مقاتلي داعش الأجانب إلى أوطانهم بدءًا من يوم الاثنين المقبل، رغم أن تفاصيل هذه الترتيبات لا تزال غير واضحة.
وقال صويلو: «نقول الآن إننا سنعيدهم إليكم. وسنبدأ يوم الاثنين»، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الخميس، إن تركيا لديها 1149 من عناصر داعش «في سجونها، 737 منهم مواطنون أجانب».
ولم يذكر صويلو الدول التي سيتم ترحيل عناصر داعش إليها، أو كيف سيتم ذلك.
وكان وزير الداخلية ألقى باللوم في السابق على الحلفاء الأوروبيين، وانتقد بريطانيا وهولندا؛ لانتهاج «الطريقة السهلة» بإسقاط جنسية مسلحي «داعش» ورفض تسملهم.
وكان صويلو قال مؤخرًا إن «تركيا ليست فندقًا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى».
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