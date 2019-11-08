شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التونسية: إنقاذ 74 شخصا عقب تعطل قاربهم قبالة سواحل صفاقس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الدفاع التونسية إنقاذ 74 شخصا عقب تعطل قاربهم على بعد نحو 66 كيلومترا شمال شرقى مدينة صفاقس.
وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن وحدات بحرية تابعة لجيش البحر ووحدات تابعة للحرس البحرى تمكنت من إغاثة 74 تونسيا، تترواح أعمارهم بين 13 و50 عاما، وذلك إثر تلقى معلومة حول تواجد قارب معطل قبالة سواحل صفاقس.
وأضاف البيان أنه بالتحرى معهم اعترفوا بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس بهدف اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية فى إتجاه السواحل الإيطالية، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التونسية: إنقاذ 74 شخصا عقب تعطل قاربهم قبالة سواحل صفاقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.