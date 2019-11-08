شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان الطاغية: لن ننسحب من سوريا إلا بعد خروج الدول الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى تصريحات نشرت اليوم الجمعة عن نيته الاستعمارية فى الأراضى السورية، قائلا إن بلاده لن تخرج من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى منها مضيفا أنها ستواصل هجومها عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد إلى أن يرحلوا جميعا من تلك المنطقة.

وشنت تركيا هجومها الثالث على شمال شرق سوريا الشهر الماضى لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها وإقامة منطقة آمنة تأمل أن تعيد توطين مليونى لاجئ سورى فيها.

وقال أردوغان للصحفيين على الطائرة فى رحلة العودة من زيارة للمجر إن تركيا سترحل عن سوريا عندما تغادرها الدول الأخرى كذلك، مضيفا أن الهجوم التركى مستمر إلى أن يغادر جميع المقاتلين الأكراد منطقة الحدود.

وتابع "لن نتوقف (عن هجومنا) إلى أن يغادر آخر إرهابى المنطقة" فى إشارة إلى وحدات حماية الشعب المكون الرئيسى فى قوات سوريا الديمقراطية التى تدعمها الولايات المتحدة والتى تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

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وأضاف فى تصريحاته بحسب محطة إن.تي.فى التلفزيونية "لن نرحل من هنا إلى أن تخرج الدول الأخرى".

وبحسب اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا تقوم القوات الروسية والتركية بدوريات مشتركة على الحدود التركية السورية. وقامت القوات بثالث دورية اليوم الجمعة لكن متحدثا باسم قوات سوريا الديمقراطية قال إن القوات التركية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على بعض المدنيين الذين كانوا يحتجون على الدوريات.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالى على تويتر إن القوات التركية استهدفت المدنيين بالغاز المسيل للدموع رغم أن احتجاجهم كان سلميا وإنها أصابت عشرة منهم.

وقالت وزارة الدفاع التركية فى بيان إن الدورية الثالثة استكملت بمحاذاة طريق طوله 88 كيلومترا بعمق عشرة كيلومترات فى الجزء الأبعد من الحدود ناحية الشرق.