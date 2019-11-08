شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مصرع عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بمنطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تسلل والتفاف نحو تباب (الصبة والمروى والروكية) بمنطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة أسفرت عن قتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا واستعادة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وأوضح رئيس المركز الاعلامى بمحور مران الرائد عبدالله المطحنى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الجمعة أن قوات الجيش اليمنى مسنودة بمروحيات ومقاتلات التحالف العربى كبدت مليشيا الحوثى الانقلابية خسائر فى الأرواح والعتاد، مؤكدا ان العمليات العسكرية للجيش لن تتوقف فى ظل الانقلاب على الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن: مصرع عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بمنطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.