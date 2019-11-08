بعيادات متنقلة.. الجيش التركي يداوي السوريين في رأس العين وتل أبيض

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أنقرة / الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مواصلة تقديم قواتها الخدمات الصحية عبر عيادات متنقلة في منطقتي تل أبيض ورأس العين السوريتين.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الجهات التركية المعنية تواصل بذل الجهود الرامية إلى توزيع المساعدات الإنسانية، وإصلاح مرافق المياه، وترميم المستشفيات في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.
وأوضح أنه "من أجل عدم تعثر الخدمات الصحية في المنطقة، تقوم القوات المسلحة التركية بتقديم هذه الخدمات عبر عيادات متنقلة في الأرياف".
وأكد البيان أن الجيش التركي يقوم بنقل الحالات المستعصية والطارئة إلى مستشفيات أقجة قلعة وجيلان بيار في تركيا.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي يوم 22 من الشهر ذاته.
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