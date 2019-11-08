خبراء أمميون: نظام سجون مصر "مسؤول" عن وفاة مرسي

واشنطن / محمد طارق / الخليج 365في بيان مشترك نشر عبر موقع المجلس الدولي لحقوق الإنسان الأممي لم يتسن الحصول على تعقيب بشأنه من السلطات المصرية، جاء فيه أيضا:

- تم احتجاز الرئيس السابق في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية

- تلك الظروف أدت مباشرة إلى وفاة مرسي

- تلقينا أدلة موثوقة من مصادر مختلفة تفيد بأن الآلاف من المحتجزين بمصر ربما يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية

- شددوا على ضرورة أن تقوم مصر على الفور بإصلاح الأوضاع في سجونها

- بعثنا رسالة رسمية إلى الحكومة المصرية تضمنت حجم المتاعب اليومية التي فرضت على مرسي بفترة احتجازه





قال خبراء أمميون، الجمعة، إن نظام السجون في مصر "مسؤول" عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي.

وأكد الخبراء، في بيان مشترك نشر عبر موقع المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الرئيس المصري السابق "تم احتجازه في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية، لا سيما أثناء احتجازه لمدة خمس سنوات في مجمع سجن طرة" جنوب العاصمة القاهرة.

ورجح الخبراء أن تكون هذه الظروف أدت "مباشرة إلى وفاة مرسي، كما أنها تعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء الآخرين لخطر شديد".

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وأضاف البيان: "تلقينا أدلة موثوقة من مصادر مختلفة تفيد بأن الآلاف من المحتجزين في مصر ربما يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية".

وشدد الخبراء الأمميون في بيانهم على ضرورة أن "تقوم مصر على الفور بإصلاح الأوضاع في سجونها، وكذلك منع التعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة، والحصول على الرعاية الطبية الكافية".

وكشف بيان الخبراء الأميين أنهم بعثوا "رسالة رسمية إلى الحكومة المصرية تضمنت حجم المتاعب اليومية التي فرضت على الرئيس محمد مرسي خلال فترة احتجازه".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية حيال ما ورد ببيان الخبراء، غير أنها اعتادت نفي ذلك، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذ مع السجناء "في إطار القانون".

وتوفي محمد مرسي أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.