إسرائيل تحرم 14 لاعبا من الضفة من المشاركة ببطولة للكارتية في غزة

غزة/ هداية الصعيدي / الخليج 365

نظم الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه في غزة، مساء الجمعة، بطولة فلسطين السنوية "للكاراتيه" لفئة الفتيان والشباب، للعام الثالث على التوالي، وسط منع إسرائيل 14 لاعبا من الضفة من دخول القطاع.

وأقيمت البطولة التي تستمر ليوم واحد، بمشاركة العديد من اللاعبين من مختلف المحافظات الفلسطينية، في نادي "غزة الرياضي"، شمالي القطاع.

وفي تصريح للأناضول، قال أسعد المجدلاوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية: "ننظم اليوم البطولة المركزية الثالثة للكاراتيه على مستوى فلسطين، بمشاركة لاعبين من مختلف المحافظات الفلسطينية".

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وأضاف: "رغم المنع القسري لدخول 14 لاعبا فلسطينيا من الضفة الغربية إلى القطاع؛ بسبب الاحتلال الإسرائيلي، إلا أننا سعداء بعقد البطولة، ونشعر بالألم لعدم مشاركة الجميع فيها".

وأردف: "نحاول من خلال الرياضة إرسال رسالة وحدة فلسطينية، وإظهار قضية فلسطين المدافعة عن حقوقنا للعالم".

وأشار المجدلاوي إلى أن الاتحاد "يطمح لتطوير البطولة في العام المقبل، لتصبح بطولة دولية، حتى نستطيع أن نحتك بالدول الأخرى".

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