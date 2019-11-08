الجيش التركي يحتفل بالمولد النبوي مع سكان منطقة "نبع السلام"

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أنقرة/ أيقوت قره داغ/ الخليج 365
وزع الجيش التركي، الجمعة، كعك "السميت" الخاص بالاحتفالات الدينية على سكان مدينتي تل أبيض ورأس العين، بمناسبة المولد النبوي الشريف، بعد تطهيرهما من الإرهاب عبر عملية "نبع السلام".
وتواصل القوات المسلحة التركية تقديم المساعدات لسكان منطقة "نبع السلام"، بعد تطهيرها من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، الإرهابي، الذي كان يضطهد المدنيين هناك.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "يواصل جنودنا تمشيط عديد من النقاط بمنطقة نبع السلام، ويؤمنون وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير الخبز اليومي مع إخواننا السوريين".
وأضافت الوزارة أن "الجنود قدموا كعك السميت الخاص بالمناسبات الدينية في تركيا، لأشقائنا في تل أبيض ورأس العين بمناسبة المولد النبوي، وقدموا لهم التهاني ".
وجرت العادة في تركيا على توزيع كعك السميت في أماكن العمل وفي الطرقات في المناسبات الدينية.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي يوم 22 من الشهر ذاته.
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