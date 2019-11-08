شركة أدوبي تعلن عن ميزة بث مباشر ستضاف لخدمات سحابتها الإبداعية

أعلنت شركة أدوبي عن تطويرها لميزة جديدة من شأنها رفع مستوى الأداء والإقبال على خدمات سحابتها الإبداعية Creative Cloud، وهي ميزة البث المباشر والتي تعطي للمستخدمين الخيار في الخروج في بث مباشرة ومشاركة الروابط مع مستخدمين أخرين على المنصة وكذلك تلقي التعليقات أثناء البث.
وجاء إعلان المنصة عن هذه الميزة خلال المؤتمر السنوي للشركة Adobe Max، حيث لاتزال الميزة حالياً في نسختها التجريبة ومتاحة فقط للقائمة البيضاء من المستخدمين ذوي الامتيازات الخاصة في نسخة Adobe Fresco.
فيما قارب مدير المنتجات في الشركة Scott Belsky طريقة عمل ميزة البث القادمة لـ Creative Cloud بتلك المتوفرة على مصنة Twitch للبث المباشر، لكنها خدمتهم ستكون مخصصة بشكل أكبر كونها ستستخدم لأغراض تعليمية موجهة للمستخدمين من أولئك الذين يودون معرفة كيفية استخدام أدوات معينة.
حيث تهدف شركة أدوبي من خلال توفير ميزة البث المباشر في سحابتها الإبداعية إلى جعل المحتوى المعروض أكثر فائدة وتشاركياً بشكل مغاير عن الطريقة المعهودة لمعرفة دور او أستخدام أدوات معينة في برامجها عبر مشاهدة مقاطع فيديوهات عبر منصة يوتيوب، حيث أن المستخدم من خلال توفير ميزة البث هذه سيبدو وكأنه جالساً بجانب المصمم ويتشارك معه عبر التعلقيات ويستفسر بحرية أكبر في نفس مجتمع المصممين.
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المصدر
The verge
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