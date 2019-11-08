شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 17 صاروخا قرب قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش العراقى فى بيان إن 17 صاروخا سقطت قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية فى شمال البلاد اليوم الجمعة لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

وقال مصدر أمنى إن الصواريخ سقطت قرب قاعدة القيارة العسكرية.

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ولم يذكر البيان أو المصدر الجهة التى يُعتقد أنها نفذت الهجوم. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها.