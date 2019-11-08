أنقرة / أيقوت قره داغ / الخليج 365
استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والسفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساتيرفيلد.
جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.
وأشار البيان إلى أن نائب وزير الدفاع التركي يونس أمره قره عثمان أوغلو، وجيفري ترأسا اجتماعًا لوفدي البلدين قبل لقاء أكار مع جيفري وساتيرفيلد.
ولفت البيان إلى أن اجتماع الوفدين بحث الاتفاق الموقع بين البلدين في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن المنطقة الأمنة شمالي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي يستقبل المبعوث الأمريكي إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.