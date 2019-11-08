وزير الدفاع التركي يستقبل المبعوث الأمريكي إلى سوريا

أنقرة / أيقوت قره داغ / الخليج 365

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والسفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساتيرفيلد.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأشار البيان إلى أن نائب وزير الدفاع التركي يونس أمره قره عثمان أوغلو، وجيفري ترأسا اجتماعًا لوفدي البلدين قبل لقاء أكار مع جيفري وساتيرفيلد.

ولفت البيان إلى أن اجتماع الوفدين بحث الاتفاق الموقع بين البلدين في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن المنطقة الأمنة شمالي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.