الدفاع التركية: استكمال الدورية المشتركة الثالثة مع روسيا شرق الفرات

أنقرة/ أيقوت قره داغ/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إتمام الدورية البرية المشتركة مع القوات الروسية في المنطقة الواقعة ما بين مدينتي القامشلي والمالكية (ديريك)، شرق نهر الفرات، شمال شرقي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، أن الدورية انتهت كما خطط لها، آخذين بالاعتبار الاهتمام والدقة اللازمة من أجل أمن الجنود والشعب ضد المحرضين.

وأشارت إلى أن الدورية الثالثة تمت عبر 8 عربات؛ 4 من كل جانب، إضافة إلى مشاركة طائرات بلا طيار، وبمسار بلغ طولة 88 كيلومترا وبعمق 10 كيلومترات.

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ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي، المبرم في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي يوم 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.