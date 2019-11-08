مصادر عسكرية: المعتدي على المدرعة التركية بسوريا إرهابي في "ي ب ك"

أنقرة / أحمد مرجان / الخليج 365

أفادت مصادر عسكرية تركية، الجمعة، بأن الشخص الذي اعتدى على القوى التركية خلال تنفيذ الدورية العسكرية المشتركة مع روسيا شرق منطقة عملية "نبع السلام"، هو عنصر إرهابي من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا".

تأتي هذه التصريحات بعد محاولة شخص التسلق على متن مدرعة تركية في أثناء الدورية وفتح بابها، إلا أنه سقط، ولم يتمكن من تحقيق هدفه.

وأوضحت المصادر، لمراسل الخليج 365، أن أنصار تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي نشروا ادعاءً يفيد بأن مدرعة تركية تسببت بمقتل أحد المدنيين خلال دورية تركية روسية مشتركة.

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وأضاف أن المتظاهر الذي سقط من المدرعة التركية أثناء محاولته فتح بابها، هو عنصر من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، مشيرا إلى أن صوره موجودة في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي مرتديا الزي المدني إلى جانب الإرهابيين أثناء قيامهم بقصف المدن التركية بقذائف الهاون.

ولفت إلى أن الشخص المذكور لديه صورا في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مرتديا زي تنظيم "ي ب ك" الإرهابي.

ويواصل عناصر التنظيم الإرهابي قصف الأماكن المدنية في الأراضي التركية بقذائف الهاون، مستخدما منازل المدنيين ومحولا كنائس الأقليات إلى مراكز ومقرات لهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.