تعرف عليها.. تسريب مواصفات هاتف أوبو القادم " Reno3"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قامت شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Reno 2 في أواخر شهر أغسطس الماضي، ولكن يبدو أن الشركة الصينية بدأت بالفعل العمل على الهاتف Oppo Reno 3. في الواقع، لقد تم اليوم تسريب قائمة لمواصفات تقنية قيل بأنها للهاتف Oppo Reno 3 على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وعلى الرغم من أنها قد لا تكون دقيقة بنسبة 100%، إلا أنها تعد بشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، وكاميرا أفضل، فضلا عن تقنية شحن أسرع.

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سيضم الهاتف Oppo Reno 3 شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وهذه هي نفس دقة وحجم شاشة الهاتف Oppo Reno 2 الحالي. تم الإحتفاظ بمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات الأربعة الموجودة في الخلف، فهي ستمتاز بدقة 60 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية مع العلم بأنه ستكون هناك أيضًا كاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميغابكسل. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهاتف Oppo Reno 3 سيتبنى آلية Shark Fin في الكاميرا الأمامية أو أي نوع آخر من الكاميرات الأمامية المنبثقة. في جميع الحالات، هذه الكاميرا ستمتاز بدقة 32 ميغابكسل.

وبغض النظر عن الكاميرات، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Oppo Reno 3 سيضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ولكن لن يكون هناك دعم لتقنية الشحن اللاسلكي. هذا الهاتف سيصل كذلك مع المعالج Snapdragon 735، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية UFS 2.1.

ووفقا لهذا التسريب، فيبدو أنه سيتم إطلاق الهاتف Oppo Reno 3 في السوق مقابل 3300 يوان صيني، وهو ما يُعادل 430 دولار أمريكي للنسخة المتدنية، ومقابل ما يعادل 475 دولار أمريكي للنسخة المتقدمة، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الأسعار في الأسواق العالمية ستكون أعلى من هذه. للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول متى قد يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف.