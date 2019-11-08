على كوكب الأرض.. 7أماكن لا تخضع لقانون الجاذبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يدرك أغلبنا كيف تمكن العالم الفيزيائي، إسحق نيوتن، من اكتشاف الجاذبية الأرضية منذ مئات السنين، اليوم نكشف النقاب عن أماكن يبدو أن قانون الجاذبية لا يسري عليها، ما يجعل منها أماكن عجيبة ضد الجاذبية.



الشلال العكسي يقع هذا الشلال العجيب في إنجلترا، ويتميز بمياهه المتصاعدة للأعلى وكأنها نافورة مياه بديعة، حيث يكمن سره في قوة الرياح التي تدفع المياه للأعلى، في ظل وصول ارتفاع الشلال لنحو 78 قدمًا.

منزل الأسرار يوجد المنزل الغامض بولاية أوريجون الأمريكية، حيث يطلق المواطنون على تلك المنطقة اسم الأرض المحرمة أو الممنوعة، إلا أنها تجذب السياح والمتخصصين كذلك من كل مكان، من أجل قياس زوايا المنزل، التي تسمح للأشياء بالتدحرج على الأرض يمينا ويسارا، كما يوضح الفيديو بالأعلى.

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جبال آراغاتس يمكنك زيارة تلك الجبال عند الحدود التركية الأرمينية، حيث تجذب الآلاف من السياح سنويا من كل مكان، لمتابعة ظاهرة عجيبة تتمثل في اختفاء الجاذبية الأرضية، لدرجة تجعل السيارات تسير وحدها إلى أعلى الجبال من دون قائد.

سد هوفر يجري الكثير من الزوار تلك التجربة المثيرة، عند الصعود لسد هوفر صاحب الـ 726 قدمًا، بولاية نيفادا الأمريكية، حيث يقوموا بمحاولة إلقاء المياه من الزجاجات، ما يفشلون فيه دون شك، نتيجة قوة الرياح المتصاعدة من السد.

برج الشياطين فشل الكثير من عشاق تسلق المناطق المرتفعة، في القيام بالأمر نفسه مع برج الشياطين بولاية وايومنغ الأمريكية، فبينما نجحوا من قبل في الصعود لقمة إفرست، فإن تكرار النجاح ببرج الشياطين بالنسبة لهم يبدو مستحيلا، والسبب ليس في صعوبة الصعود بل في خطورة الهبوط، لضعف الجاذبية هناك، من على ارتفاع 1267 قدمًا.

الطريق العجيب تتمثل غرابة هذا الطريق الواقع في كوريا الجنوبية، في إمكانية قيام عبوات المياه الغازية وما شابهها، بالصعود للأعلى دون أن يحملها أحد، ما حول تلك المنطقة إلى مزار سياحي مهم.

الصخرة الذهبية لا تتميز الصخرة العجيبة الموجودة بجمهورية ميانمار، بأنها ذهبية اللون فحسب، بل كذلك بأنها تبدو دائما على وشك السقوط، دون أن يحدث ذلك ولو لمرة على مدار 2500 سنة، الأمر الذي فسره البوذيين بأنه يعود لتكبيل الصخرة بواسطة شعر مؤسس الديانة، بوذا.