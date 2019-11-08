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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الأماكن التي لا يكون فيها ارتداء ثوب النوم مخالفا للائحة الذوق العام بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
كشفت مصادر عن الأماكن التي يسمح فيها ارتداء الرجال لثياب النوم، والتي لا يعد مرتديها مخالفاً للذوق العام في تلك الحالة بالمملكة العربية السعودية.
وذكرت المصادر أن ثوب النوم مسموح به في الأسواق الشعبية، أو عند جلب غرض أو قضاء حاجة في مكان قريب من المنزل، بينما يمنع في المجمعات التجارية، والمستشفيات باستثناء أقسام الطوارئ، المناسبات والحفلات، النوادي والمماشي الرياضية، المباني الحكومية والشواطئ والحدائق العامة
وأشارت إلى أن الشورت يمنع في المساجد والأسواق والمباني الحكومية، ويغرم مرتديه بحسب مخالفات لائحة المخالفة على الذوق العام، فيما يسمح بارتدائه في النوادي الرياضية والشواطئ أو الكورنيش المحاذي والممشى المخصص لرياضة المشي.
يشار إلى أن لائحة الذوق العام حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية متفواتة.
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