ولي عهد السعودية يلتقي المبعوث الاممي لليمن









اسماء السيد - الرياض: التقى مبعوث الامم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الجمعة في الرياض ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بعد يومين من توقيع اتفاق لانهاء النزاع في جنوب اليمن، حسبما اعلن مكتبه.

وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مع الانفصاليين الجنوبيين الثلاثاء اتفاقية لتقاسم السلطة برعاية سعودية لإنهاء النزاع بينهما في جنوب اليمن.

وأفاد المصدر ان "غريفيث هنأ الأمير على نجاحه في الوساطة التي أدت إلى اتفاق الرياض".

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وأضاف ان اللقاء حصل الخميس بين الرجلين اللذين شددا على "أهمية الحد من العنف لدفع العملية نحو حل سياسي شامل في اليمن".

من جهتها، ذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان ولي العهد أعرب عن أمله في أن يمهد اتفاق الرياض الطريق لتفاهم أوسع بين الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة.

في الأشهر الأخيرة، أدت المواجهات بين الانفصاليين الجنوبيين والقوات المدعومة من الحكومة، المتحالفين من حيث المبدأ منذ عام 2015 في الحرب ضد المتمردين الحوثيين، إلى إضعاف التحالف السعودي المناهض للتمرد.

وأسفرت المعارك بين القوّات المؤيّدة للانفصال والموالية للحكومة اليمنية عن سيطرة الانفصاليين على عدن ومناطق أخرى في آب/اغسطس الماضي.