تحقيقات في فساد "كهرباء السودان" وشبهات بمليارات الدولارات

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وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى تشكيل 3 لجان للمراجعة والتحقيق، تحت إشراف النائب العام الذي أكد على "قدسية المال العام"، وشدد على "حتمية محاسبة المفسدين والمتلاعبين".
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مقدم من يورونيوز
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فيديو: فيلمٌ وثائقيٌ يرصد عمليات حفر أنفاق الهروب أسفل جدار برلين
يومٌ لمْ تَمْحُه السنون من ذاكرة الألمان، إنّه الثالث عشر من شهر آب/أغسطس من العام 1961، ففي هذا اليوم استيقظ سكّانُ برلين، ليجدوا أن ورشات العمل رافقها الآلاف من الجنود، تقوم بفك سكك الترام وقطع الطرق بأسلاك شائكة ومنع المركبات من النفاذ إلى الجانب الآخر من المدينة. بدأت بعدها عملية التشييد الخرساني للجدار الذي كلف أكثر من 150 مليون دولار وبات يفصل بين أبناء العائلة الواحدة، والجدار الذي شطر العائلات كان في الوقت نفسه يفصل بين عالمين؛ شرقيٌ شيوعي، وغربيٌ رأسمالي حر. مجازفة خطيرة جدارُ برلين الذي انتشر على جانبه الشرقي جنودٌ محمّلين بأوامرَ مشددة لإطلاق النار على كل من يحاول التسللَ إلى الشطر الغربي من المدينة، لكنّ ذلك لم يكن ليحول دون محاولة الكثيرين الفرار إلى حيث الحريةَ والإمكانات المادية التي تضمن عيشاً كريماً للمواطنين. كثيرةٌ هي الأساليب التي اتّبعها الألمان الشرقيون من أجل الفرار إلى القسم الغربي من البلاد، ومن بين تلك الأساليب كان الانتقال من تحت الأرض؛ عبر أنفاق الميترو، وشبكات الصرف الصحي، والأنفاق التي أخذ يحفرها سكّان المدينة بأنفسهم. لم يكن حفرُ نفق أمراً بالهين، بل كان ينطوي على مجازفة خطيرة، إذ كان يتم حفر النفق تحت الجدار والأسلاك الشائكة حيث ينتشر الآلاف من الجنود وعناصر أجهزة المخابرات السرية. فيلمٌ وثائقيٌ شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أنتجت فيلماً وثائقياً عن تلك الأنفاق، وكان أن التقت مع الألماني يواكيم رودولف، وهو أحد الأشخاص الذين كانون يعملون ثماني ساعاتٍ يومياً في حفر نفق تحت جدار برلين، لينتقلوا وآخرون من الشقّ الشرقي إلى الشقّ الغربي من المدينة، وكان ذلك في صيف وخريف العام 1962. يقول يواكيم رودولف: "لقد كنّا في حالة غضب شديد نتيجة أعمال القمع التي يمارسها النظام القائم في القسم الشرقي من البلادـ، هناك حيث كان الجنودُ يطلقون النار على الأشخاص الذين يحاولون الفرار، وهذا ما دفعنا إلى أن نجد طريقة ليتمكن الناس من الانتقال إلى غرب المدينة من دون أن يتعرضوا لخطر الموت". للمزيد في "يورونيوز" شاهد: جدار برلين و"السفر عبر الزمن" في معرض ألماني شاهد: بوابة براندنبورغ تتزين بألوان قوس قزح في إطار الاحتفالات بذكرى سقوط جدار برلين شاهد: الواقع الافتراضي يوفر لمحة لما كان عليه جدار برلين منذ 30 سنة جدار برلين.. رمز الحرب الباردة عملَ عشرات الأشخاص في حفر النفق، وجميع هؤلاء كان لديهم أقارب وأصدقاء على الجانب الآخر من البلاد، لكن حفر النفق كان أصعب بكثير مما كانوا يعتقدون. خرج شاهراً مسدسه يقول يواكيم رودولف: |لم يكن لدينا أية فكرة عن كيفية حفر نفق. لم نكن نعرف نوع الأدوات التي تحتاجها، وكيف كان علينا القيام بذلك وفي الوقت نفسه نبقى على قيد الحياة". لكن رودولف، استمرّ إلى أن اخترق سطح الأرض من الجهة الثانية من البلاد، خرج شاهراً مسدساً في يده، تحسباً من أن يكون ثمة خطأ في حسابات عملية الحفر، لكنّها ثوانٍ قليلة حتى أدرك أنه في المكان الآمن، وكان ذلك في الرابع عشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 1962. تسعٌ وعشرون شخصاً فرّوا من برلين الشرقية عبر النفق الذي ساهم في حفره رودولف، وذلك قبل أن تغمره المياه، غير أن محاولات الهروب من ألمانيا الشرقية استمرت عبر الأنفاق والسباحة في الأنهار واستخدام المناطيد أو غيرها من الأساليب، إلى أن سقط جدار برلين بعد 28 عاماً من بنائه، وفي هذه الأيام من كل عام يحيى الألمان ذكرى 140 شخصاً قتلوا أثناء محاولاتهم العبور إلى الشطر الغربي من البلاد.
Euronews (Ar)
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اليمنيون ينشدون السلام بعد توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين أطراف نزاع الجنوب
بعد توقيع اتفاقية تقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المعارض بوساطة سعودية في الرياض، دعت جميع الأطراف المنخرطة في النزاع جنوب اليمن لإحلال السلام والاستقرار. ومن المفترض أن تضع هذه الاتفاقية حداً للعنف بين الحكومة والجماعة الانفصالية التي كانت تقاتل الحوثيين مع الحكومة. وفقًا للاتفاق، فإن القوات الحكومية ستعود إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال سبعة أيام، وستنضوي جميع الوحدات العسكرية في البلاد تحت قيادة وزارة الشؤون الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، في حين سيتم تشكيل حكومة تتوزع فيها المناصب الوزارية بالتساوي بين الشمال والجنوب. ورحبت المجلس الجنوبي الانتقالي بالاتفاقية ووصفها بأنها وثيقة أساسية ومحددة زمنياً، وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم: "هذا الاتفاق يدشن مرحلة جديدة، حيث تم تأطير شراكة المجلس الجنوبي الانتقالي والحكومة اليمنية تحت إشراف التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. نعتقد أن هذا الاتفاق سيكون بمثابة وثيقة أساسية محددة بفترة زمنية". في حين يرى ياسر اليافعي، المحلل السياسي المقيم في عدن، فإن غالبية الناس الذين يعيشون في الجنوب يأملون أن يتم تنفيذ الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، مضيفاً: "يعلق الناس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وخاصة الذين يعيشون في عدن، آمالاً كبيرة على هذا الاتفاق بعد العنف الذي شهدوه لعدة أشهر. "إنهم يأملون في إنهاء المحنة الحالية المتمثلة في الافتقار إلى الخدمات العامة والعيش حياة أفضل، ودمج فصائل قوات الأمن في أقرب وقت ممكن". للمزيد على يورونيوز: السعودية تجري محادثات مع المتمردين الحوثيين في اليمن توقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على تقاسم السلطة الحوثيون: خسائر الجيش السوداني تجاوزت 8 آلاف أكثر من نصفهم قتلى بعد الزج بهم بالصفوف الأمامية
Euronews (Ar)
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شاهد: كعكة توينكي الأمريكية تصمد في وجه الزمن لـ43 عاماً!
إلى أي مدى يمكن للمواد الحافظة أن تبقي على سلامة وجودة الأطعمة؟ سؤال طرح كثيراً وأجريت للإجابة عنه تجارب كثيرة، لكن ماذا لو استغرقت التجربة عقوداً؟ كيف يمكن أن تكون النتيجة؟ في ولاية ماين الأمريكية، تقبع قطعة من الحلوى "كعكة" أنتجتها شركة هوستيس الأمريكية، في علبة زجاجية منذ 43 عاماً! يتذكر روجر بيناتي، مدرس العلوم في أكاديمية جورج ستيفنز في بلو هيل في ماين، عندما سأله أحد تلاميذه عام 1976 إلى متى من الممكن أن تصمد كعكة "توينكي Twinkie" محافظة على خواصها؟ وذلك خلال نقاش عن الإضافات والمواد الحافظة الغذائية، فكان أن أرسل الأستاذ الطالب لشراء الكعكة من متجر قريب وبدء التجربة المثيرة التي استمرت 43 عاماً، وأصبحت الكعكة بسببها جزءاً من تاريخ المدرسة! وضعت الكعكة منذ ذلك الحين في صندوق زجاجي، وأشرف عليها بيناتي حتى استقالته عام 2004، ليسلمها لإحدى تلميذاته القدامى التي تشغل اليوم منصباً تدريسياً. ورغم أن الكعكة ما زالت صامدة، محافظة على شكلها وحجمها، إلا أن لونها تحول من الذهبي إلى الرمادي، وأصبحت قوامها أكثر خشونة وامتلأت بالحفر، وبالتأكيد لم تعد صالحة للاستهلاك. ويعود تاريخ ابتكار وتصنيع كعكات توينكي إلى عام 1930. في السنوات الـ 85 التالية لطرحها في الأسواق أصبحت كعكات توينكي رمزًا للثقافة الشعبية الأمريكية، فظهرت في الأفلام والبرامج التلفزيونية والرسوم الكاريكاتورية والأغاني الشعبية، وانتشر المنتج في كل بقاع البلاد. للمزيد على يورونيوز: شاهد: أطباق رومانية مستوحاة من وصفات عمرها 2000 عام شاهد: في سابقة هي الأولى مائدة محطة الفضاء الدولية عامرة بالطعام الإماراتي الساكي يتماشى مع أي طبق وخاصة مع ثمار البحر الطازجة
Euronews (Ar)
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في زيارته الأولى إلى دارفور.. رئيس الوزراء السوداني يعد بإحلال السلام
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وتعتبر هذه اللجان مقدمة لعملية واسعة ستتضمن تشكيل عدد من اللجان المتخصصة التي ستقوم بمراجعة كافة أنشطة شركات الكهرباء في السودان، التي سيضاف إليها ممثلون من ديوان النائب العام.
وتكمن خطورة التحقيقات التي تجري في شركات الكهرباء بالسودان، في أنها تطال أحد اكبر الأوعية التي حظيت بتمويلات مليارية من الصناديق العربية والدولية، خلال العقود الثلاثة الماضية.
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وتحدثت تقارير عديدة عن مخالفات كبيرة ارتكبت على المستويين الإداري والمالي في شركات الكهرباء، خصوصا خلال فترة مسؤول كبير سابق كان نافذا في حزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس المعزول عمر البشير، يعتقد أنه كون ترسانة بشرية ضخمة في شركات الكهرباء بعضهم لا يحملون أي مؤهلات تتيح لهم العمل في هذا القطاع.
وتطال العديد منهم اتهامات بالتورط في وقائع فساد.
ومن المتوقع، بحسب المصدر، أن تتحول مقار شركات الكهرباء الرئيسية إلى "خلية نحل" من قبل لجان التحقيق والمراجعة، التي تعمل وفق أسس صارمة تتيح لها التحقيق مع كافة المشتبهين والاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين.
شاهد بالصور: 6 أولويات أمام الحكومة الانتقالية في السودان
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.