تفجير قنبلة تحت جسر السنك في بغداد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مقتل أكثر من 250 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات

ولم يذكر التقرير أي تفاصيل أخرى عن تفجير يوم الجمعة، تحت الجسر الذي يمر فوق نهر دجلة في العاصمة العراقية.

الجمعة أيضا، قال المتظاهر أمير الشامي إن قوات الأمن أزالت الخيام في اعتصام احتجاجي في مدينة كربلاء.

وخرج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع منذ الشهر الماضي في العاصمة وعبر الجنوب الذي تقطنه غالبية شيعية للمطالبة بتغيير سياسي كاسح.

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ويشتكي المتظاهرون من انتشار الفساد ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي المنتظم على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة.

وتشير الإحصاءات إلى مقتل أكثر من 250 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات في الأول من أكتوبر المنصرم.