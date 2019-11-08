روسيا تنشر مروحيات عسكرية على حدود سوريا وتركيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

نشرت موسكو مروحيات عسكرية لتنفيذ دوريات في منطقة قرب الحدود السورية مع تركيا، وذلك للمساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض.

وأفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، أن موسكو ستنشر المروحيات العسكرية على عدة طرق بارتفاع يتراوح بين 50 و60 متراً، على أن تقوم بطلعات جوية يومياً بجميع طرق الدوريات.

الجدير بالذكر أن قوات تركيا وروسيا تجري دوريات مشتركة شمال شرقي سوريا لمراقبة تنفيذ اتفاق أبرمته موسكو وأنقرة، بعد أن شنت الأخيرة عدواناً على شمال شرقي سوريا.