نشرت موسكو مروحيات عسكرية لتنفيذ دوريات في منطقة قرب الحدود السورية مع تركيا، وذلك للمساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض.
وأفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، أن موسكو ستنشر المروحيات العسكرية على عدة طرق بارتفاع يتراوح بين 50 و60 متراً، على أن تقوم بطلعات جوية يومياً بجميع طرق الدوريات.
الجدير بالذكر أن قوات تركيا وروسيا تجري دوريات مشتركة شمال شرقي سوريا لمراقبة تنفيذ اتفاق أبرمته موسكو وأنقرة، بعد أن شنت الأخيرة عدواناً على شمال شرقي سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تنشر مروحيات عسكرية على حدود سوريا وتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.