شكرا لقرائتكم خبر عن العربية.. الداخلية العراقية: أوامر للأمن بعدم حمل السلاح الناري في ساحات التظاهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، قال: أن هناك أوامر صدرت للأمن بعدم حمل السلاح الناري في ساحات التظاهر.
وأشار المتحدث باسم الداخلية العراقية، الى أن هناك حالة من الهدوء تسود فى ساحات التظاهر في بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر العربية.. الداخلية العراقية: أوامر للأمن بعدم حمل السلاح الناري في ساحات التظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.