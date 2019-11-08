شكرا لقرائتكم خبر عن العربية.. الداخلية العراقية: أوامر للأمن بعدم حمل السلاح الناري في ساحات التظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، قال: أن هناك أوامر صدرت للأمن بعدم حمل السلاح الناري في ساحات التظاهر.

وأشار المتحدث باسم الداخلية العراقية، الى أن هناك حالة من الهدوء تسود فى ساحات التظاهر في بغداد.