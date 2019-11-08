شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إماراتية عاجلة لسكان محافظة شبوة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، مساعدات إغاثية عاجلة لسكان محافظة شبوة اليمنية عقب الأحداث التى مرّت بها المحافظة خلال الأيام الماضية.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن ذلك يأتى فى إطار جهود الإمارات الرامية لرفع المعاناة عن الأسر التى تعانى أوضاعا صعبة بسبب الظروف التى تمر بها محافظة شبوة.. مشيرة إلى أن فرق الهلال الأحمر الإماراتى وزع 300 كرتونة غذائية تزن 24 طناً فى منطقة "عين بامعبد" بمديرية رضوم، استفاد منها 1860 شخصا من الأسر معدومة الدخل والأسر الأشد احتياجا.



وأعرب المستفيدون، عقب تسلمهم المساعدات، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا لوقفتها الأخوية إلى جانبهم فى محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء محافظة شبوة.



يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتى وزع منذ بداية "عام التسامح" 32674 كرتونة غذائية تزن 1860 طنا استهدفت نحو 155 ألف شخص من الأسر المحتاجة والمتضررة فى محافظة شبوة.