اخبار الخليج

سمير جعجع يحذر من اندلاع اضطرابات في لبنان فى حال نقص السلع الأساسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع يحذر من اندلاع اضطرابات في لبنان فى حال نقص السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال إن المسؤولين في  لبنان "على كوكب آخر" ولا مؤشر على تشكيل حكومة جديدة.

وحذر جعجع، من اندلاع اضطرابات في لبنان إذا حدث نقص في السلع الأساسية، مشيراً إلى أن السبيل الوحيد لخروج لبنان من الأزمة هو تشكيل حكومة بعيدا عن الأحزاب.

Advertisements

وتابع جعجع قائلا : "المسؤولون في لبنان يتصرفون كما لو لم يحدث شيء منذ اندلاع الاحتجاجات".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمير جعجع يحذر من اندلاع اضطرابات في لبنان فى حال نقص السلع الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا