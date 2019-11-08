شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع يحذر من اندلاع اضطرابات في لبنان فى حال نقص السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال إن المسؤولين في لبنان "على كوكب آخر" ولا مؤشر على تشكيل حكومة جديدة.
وحذر جعجع، من اندلاع اضطرابات في لبنان إذا حدث نقص في السلع الأساسية، مشيراً إلى أن السبيل الوحيد لخروج لبنان من الأزمة هو تشكيل حكومة بعيدا عن الأحزاب.
وتابع جعجع قائلا : "المسؤولون في لبنان يتصرفون كما لو لم يحدث شيء منذ اندلاع الاحتجاجات".
كانت هذه تفاصيل خبر سمير جعجع يحذر من اندلاع اضطرابات في لبنان فى حال نقص السلع الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.