شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع يحذر من اندلاع اضطرابات في لبنان فى حال نقص السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال إن المسؤولين في لبنان "على كوكب آخر" ولا مؤشر على تشكيل حكومة جديدة.

وحذر جعجع، من اندلاع اضطرابات في لبنان إذا حدث نقص في السلع الأساسية، مشيراً إلى أن السبيل الوحيد لخروج لبنان من الأزمة هو تشكيل حكومة بعيدا عن الأحزاب.

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وتابع جعجع قائلا : "المسؤولون في لبنان يتصرفون كما لو لم يحدث شيء منذ اندلاع الاحتجاجات".