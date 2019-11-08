شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لسوريا: اللجنة الدستورية السورية تجتمع بجنيف 25 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ، اليوم الجمعة ، إن لجنة سورية تدعمها المنظمة الدولية ستجتمع فى جنيف فى نهاية نوفمبر الجارى بعد اجتماعها لأول مرة، سعياً لمصالحة سياسية لإنهاء الحرب المستعرة منذ أكثر من 8 أعوام.

وقال بيدرسون متحدثاً عن اللجنة الدستورية السورية ، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - "اتفق رئيسا الوفدين على الاجتماع هنا مجدداً فى غضون 14 يوماً. الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ فى 25 نوفمبر".