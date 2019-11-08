حزبان من شرق السودان يعلنان توحيد موقفهما بمحادثات جوبا

الخرطوم/ الخليج 365
اتفق حزبان يمثلان شرق السودان، الجمعة، على توحيد موقفهما التفاوضي في محادثات جوبا، التي تنطلق في 21 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، بورقة مشتركة ووفد تفاوضي واحد.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ "مؤتمر البجا" (معارض)، و"الجبهة الشعبية المتحدة"، اطلعت عليه الخليج 365.
وأكد الحزبان، عزمها على إنجاز شعارات الثورة السودانية المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
وفي 14 أكتوبر/تشرين أول 2006، وقعت الحكومة السودانية، مع جبهة شرق السودان، اتفاقية "سلام الشرق"، بالعاصمة الإريترية أسمرا، تحت رعاية الحكومة الإريترية.
وأنهى الاتفاق 13 عاما من العمل المسلح على الحدود الشرقية في البلاد.
لكن بنود الاتفاقية لم تطبق على أرض الواقع، الأمر الذي أفضى إلى احتجاجات جديدة لأبناء شرق السودان، ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.
وفي أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الأمين العام لمؤتمر "البجا" المعارض، والمتحدث باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، مناقشتهم مع وساطة جنوب السودان، مسارات التفاوض مع الحكومة السودانية.
وأوضح أن التفاوض "يتضمن 4 مسارات، وفقا لإعلان جوبا الموقع في 11 سبتمبر/أيلول الماضي وهي، مسار دارفور (غرب)، ومسار للمنطقتين جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار لشرق السودان، وآخر لشمال السودان".
وانطلقت في 14 أكتوبر الماضي بعاصمة "جنوب السودان" جوبا، مباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، من أجل التوصل لاتفاق سلام.
وتجري هذه المفاوضات عبر مسارين يضم الأول الحركة الشعبية/ شمال جناح عبد العزيز الحلو، والثاني تشارك فيه الجبهة الثورية، التي تضم حركتين من إقليم دارفور، علاوة على الحركة الشعبية جناح مالك عقار، وفصائل أخرى تمثل شرق السودان وشماله.
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