وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مستشفى ” الملك عبدالله الجامعي ” التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين.
وأوضحت المستشفى أن هذه الوظائف متاحة لـ حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض، وفقًا للمسميات التالية:
– أخصائي أول الاعتماد وتطوير السياسات
درجة البكالوريوس في تخصصات ” التمريض، أو الصيدلة، أو إدارة المستشفيات ” ، أو أي مجال آخر ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.
– منسق ثاني دعم الحياة
شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: ” السكرتارية الطبية، أو الإدارة، أو الرعاية الصحية ” .
– مهندس نظم أول
درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات ” علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات ” .
وأشارت إدارة المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2019م.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، والدخول على الرابط التالي: هنا
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