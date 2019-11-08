305 قتلى وجرحى جراء زلزال في إيران .. وبنجلاديش تستعد لضربات «بلبل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقط أكثر من 305 قتلى وجرحى جراء زلزال قوته 5,9 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالى 120 كلم جنوب شرقي مدينة تبريز، وأصدرت سلطات بنجلاديش تحذيراً لجميع الموانئ البحرية، في الوقت الذي تترقب فيه البلاد الجمعة وصول إعصار قادم من خليج البنجال صوب سواحلها الجنوبية.

وأعلنت السلطات الأمريكية، عن احتواء وإخماد أكبر وأخطر حريق غابات تشهده كاليفورنيا هذا العام بعد أسبوعين من اشتعاله، حيث أتى على مساحة 310 كيلومترات مربعة من منطقة سونوما، إضافة إلى إحراق عشرات المنازل.

وفي إيران، ارتفع قتلى زلزال ضرب شمال غربي إيران في الساعات الأولى من صباح الجمعة إلى خمسة أشخاص والمصابين إلى أكثر من 300 شخص، كانت شبكة «آي آر آي بي» التلفزيونية الإخبارية التابعة للحكومة الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 70 آخرون جراء الزلزال.

وأضافت، أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إرسال العديد من فرق الإنقاذ إلى المنطقة، بينما قال حاكم المحافظة محمد رضا بور محمدي، إن خمسة أشخاص قتلوا وإن الزلزال دمر «30 منزلاً».

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع الساعة 0217 صباحاً (2247 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش) على بعد حوالي 50 كيلومتراً شمال شرقي هشترود الواقعة في شمال غربي إيران نحو الحدود مع أرمينيا وأذربيجان، وأضافت هيئة المسح الأمريكي أن الزلازل الذي تتراوح شدته ما بين المتوسط والقوي يحدث بانتظام في شرق تركيا وشمال غربي إيران.

وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن 20 مليون شخص في المنطقة شعروا بالزلزال.

وتبع الهزة القوية 5 هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4,0 و4,8 بين الساعة 22,50 و01,40 ت ج (01,20 و05,10 بالتوقيت المحلي) في منطقة تركمانتشاي.

وفي دكا، أصدرت سلطات بنجلاديش تحذيراً لجميع الموانئ البحرية، في الوقت الذي تترقب فيه البلاد الجمعة وصول إعصار قادم من خليج البنجال صوب سواحلها الجنوبية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الإعصار «بلبل» تصاحبه رياح تبلغ سرعتها ما بين 66 و 88 كيلومتراً/ساعة.

وكان الإعصار على بعد 775 كيلومتراً من جنوب غربي مقاطعة «كوكس بازار، في أقصى جنوب بنجلاديش. وقال خبير الأرصاد الجوية، عبد الرحمن، إن الإعصار قد يصل إلى اليابسة في أي لحظة بين مساء السبت والأحد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية ذكرت في نشرة خاصة أن قوة الإعصار قد تشتد، ليتجه صوب الساحل الجنوبي لبنجلاديش.

ونصحت هيئة الأرصاد سلطات الموانئ بالبقاء في حالة تأهب، وبعودة قوارب الصيد في الخليج إلى الساحل والبقاء في أماكن آمنة.

وجاء في تقرير لشركة «أكيو ويذر» الإعلامية الأمريكية لخدمات الأرصاد الجوية أن الإعصار«بلبل» الذي اشتدت قوته من منخفض جوي عميق إلى عاصفة استوائية، قد تحول إلى عاصفة إعصارية صباح الجمعة.

وأضافت الشركة أن الإعصار يهدد بحدوث فيضانات في شمال الهند وبنجلاديش، وقد تسقط أمطار غزيرة على أجزاء من بنجلاديش جراء تأثير العاصفة، بحسب النشرة.

وتقطعت السبل بعدة مئات من السياح المحليين في جزيرة «سانت مارتن» بعدما أصدرت سلطات«كوكس بازار» قراراً بتعليق خطوط الشحن إلى البر الرئيسي.

وصدرت تعليمات للإدارة المحلية بتوفير الرعاية اللازمة للسياح لحين استئناف خطوط الشحن، بحسب ما ذكره أشرف الأفسر، وهو مسؤول بارز بالمقاطعة.

وكان إعصار قوي دمر الأجزاء الجنوبية الشرقية من بنجلاديش في 29 إبريل/نيسان 1991، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة ألف شخص ونزوح الملايين.