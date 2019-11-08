السيستاني يحذر من استغلال أطراف داخلية وخارجية لاحتجاجات العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press حذر علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق، من أن أطراف خارجية وداخلية تسعى لاستغلال الاحتجاجات وتحقيق اهدافها. وقال "السيستاني"، في خطبة الجمعة وفق ما نقلت قناة "السومرية نيوز": "لا ينبغي أن ننسى فضل القوات المسلحة ومن قاتل داعش" وأضاف "السيستاني": "التظاهر السلمي حق لكل عراقي وليس لأحد أن يلزم غيره به". واعتبر المرجع الديني أن أمام السياسيين فرصة فريدة لتنفيذ الإصلاح، مشيدا بالاحتجاجات قائلا: "صور مشرقة تجلت في الاحتجاجات الشعبية".

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