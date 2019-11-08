شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: 23 قتيل وألف جريح فى تظاهرات العراق خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أعلنت وقوع 23 قتيلا وأكثر من ألف جريح في بغداد والبصرة وكربلاء خلال التظاهرات التى جرت فى الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر.

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