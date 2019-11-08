صويلو: سنعيد عناصر داعش إلى بلدانهم اعتبارا من الإثنين

أنقرة/ يلدز اقطاش/ الخليج 365

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده ستبدأ بإعادة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى بلدانهم، اعتبارا من الإثنين المقبل.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة، خلال حضوره افتتاح مركز تدريب مروري للأطفال في العاصمة أنقرة.

وقال صويلو، "سنبدأ بإعادة عناصر داعش، إلى بلدانهم اعتبارا من الإثنين المقبل".

وأضاف أن تركيا مستمرة في مكافحة الإرهاب منذ 6 إلى 7 سنوات، وأنهم بدؤوا في جني ثمار عملهم.

وأشار صويلو، إلى تحييد اثنين من الإرهابيين المدرجين على قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين.

Advertisements

ولفت إلى أن تركيا أظهرت للعالم عزمها على مكافحة الإرهاب.

وشدد صويلو، على أن تركيا لا تطمع في حقول النفط في سوريا بل تسعى لإحلال السلام فيها.

وأضاف أن 366 ألف سوري عادوا إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهابيين.

وأوضح صويلو، أن تركيا تعمل على تعزيز السلام والاستقرار والإخاء في المناطق المطهرة من الإرهابيين، دون تمييز بين العرب والأكراد والتركمان والمسلمين والمسيحيين.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، تحييد إرهابيين اثنين مدرجين على القائمة الحمراء للمطلوبين، خلال عمليات أمنية جنوب شرقي البلاد.

وأوضح البيان، أن الجهات المعنية تأكدت من تحييد الإرهابيين هيجر جليك، الملقب نعمان باطمان، وإسحاق أوزتشاتكو، الملقب أرهان غارزان بورسيبي، المطلوبين للسلطات بالنشرة الحمراء، خلال العملية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.