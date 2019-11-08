غزة.. ارتفاع مصابي الاعتداءات الإسرائيلية على مسيرات العودة لـ69

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، على متظاهري مسيرات العودة شرقي قطاع غزة إلى 69، بينهم 29 بالرصاص الحي.
وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، وصل وكالة الخليج 365، إن "الطواقم الطبية تعاملت مع 69 إصابة مختلفة، منها 29 أصيبوا بالرصاص الحي، شرقي قطاع غزة"، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.
وتوافد مئات الفلسطينيين، اليوم، نحو 5 نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.
ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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