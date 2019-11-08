رازفان: نسعى لتحقيق الآسيوية ولن نعترف بالضغوط

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، جاهزية الفريق لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي: “نتشرف أن نمثل المملكة العربية السعودية في هذا المحفل القاري الكبير، جميع الاعتبارات وضعناها في الحسبان، وسيكون أمامنا شوط ثانٍ في اليابان وندخل لقاء الغد متسلحين بالثقة ونحن متصدرون في الدوري، ونتائجنا مؤخراً ليس لها علاقة بمباراة الغد، استعددنا جيداً للنهائي ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية”.

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كما أضاف قائلا:” لا نخشى شيئاً أبداً، الثقة والاستمتاع بالمباراة هو سلاح قوي في كرة القدم، الكثير يطالب بالبطولة منذ قدومي والآن نحن نقترب من تحقيقها ولقد شارك محمد كنو مؤخراً في التدريبات الجماعية وهو جاهز ونحن كفريق ومجموعة جاهزون”.

كما أكد الحارس عبدالله المعيوف بأن هذا النهائي الثالث من خلال خمسة سنوات ونسعى لتحقيقه في الوقت الذي لابد بأن لا يدخل في شباكنا أي هدف حتى نهاية المباراة الأولى ثم التفكير بمباراة الحسم في اليابان.

وأضاف المعيوف:” ‏‏بإذن الله نظهر بالصورة الأفضل ونفرح جماهيرنا الغالية باللقب‏، تدربت على التسديدات البعيدة ونعرف طريقة لعب أوراوا ومستعدين لهم، الأخطاء واردة وهي جزء من كرة القدم، لكن علينا أن نجتهد ونقدم أنفسنا بشكل قوي والباقي على رب العالمين، نأمل أن نظهر بصورة جميلة ونحن متشوقين للعب هذه المباراة والأهم هو الخروج بعدم استقبال أي هدف وبإذن الله نوفق بتمثيل المملكة بالصورة الأمثل”.