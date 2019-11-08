النيابة العامة تُحقق في اتهام لاعب بالاعتداء على موظفة الأمن

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، مباشرة النيابة لإجراءات التحقيق في واقعة اتهام أحد لاعبي كرة القدم، بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة، أمرت بتفريغ كاميرات التصوير المحيطة بمحل الواقعة، واستدعاء الموظفين المناوبين وقت الحادثة؛ لضبط شهاداتهم؛ موضحًا أنه يجري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستحفظ للجميع حقوقهم المكفولة نظامًا، ولن تتوانى في تطبيق النظام على الجميع.
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