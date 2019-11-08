وفاة طفلة و 5 إصابات لعائلة على طريق عشيرة

الخليج - خالد الهديبي

لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مصرعها بينما اصيب 5 اشخاص من عائلة واحد أثر حادث مروري مروع وقع على طريق عشيرة شمال الطائف , وتفصيلاً عندما كانت عائلة مكونة من الزوج والزوجة و3 من الأبناء يستقلون سيارة باتجاه قرية الغيثاء شمال الطائف وقد فوجيئوا بسيارة أخرى في الأتجاه المعاكس مما ادى الى الأصدام بها لينتج عن الحادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وإصابة خمسة أشخاص ,

أوضح ذلك شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ عند الساعة ٠١:١٧ مساءً من يوم الخميس عن وجود حادث تصادم على طريق عشيرة الطائف والتي بدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي.

وأضاف: عند وصول أول فرقة للموقع إتضح أن بالموقع ست حالات اسعافية إحداها إنتقلت إلى رحمة الله فيما تبقى خمس حالات قُدرت من متوسطة إلى بليغة وعلى إثر ذلك تم تقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف. وبسبب هذا الحادث والحوادث التي تتكرر يومياً على طريق عشيرة – المحاني جدد الأهالي مطالبهم من وزارة النقل بسرعة الأنتهاء من إزدواجية طريق عشيرة والبالغ 17 كم والمتعثر منذ 5 سنوات .