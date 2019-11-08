السلطات الأردنية تحيل منفذ اعتداء جرش إلى محكمة أمن الدولة خلال أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت السلطات الأردنية، الجمعة، تحقيقاتها مع الشاب الأردني من أصل فلسطيني مصطفى أبو رويس (22 عاماً)، الذي طعن ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في مدينة جرش الأثرية الأربعاء، حيث أكد مصدر أمني أن المتهم سيحال إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة خلال أيام؛ لاستجوابه من قبله، وتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب له.

ولفت المصدر إلى أن «التحقيقات الأولية تشير إلى أنه عمل فردي»، بدون إعطاء مزيد من التوضيح.

وأبو رويس أردني من أصل فلسطيني من سكان مخيم «سوف» للاجئين الفلسطينيين في جرش، والذي يأوي نحو 20 ألف لاجئ، ويقع قرب آثار جرش.

وهاجم أبو رويس الأربعاء سياحاً في منطقة جرش الأثرية بسكين فأصاب ثمانية أشخاص بجروح، بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية، وأربعة أردنيين بينهم دليل سياحي ورجل أمن.

ونقل المصابون إلى مستشفى جرش الحكومي، قبل نقل سائحة مكسيكية كانت حالتها خطرة، والدليل السياحي إلى مدينة الحسين الطبية في عمان بمروحية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن السفير السويسري في عمان لوكاس جاسر قوله إن المصابة السويسرية «تتعافى وستكون قادرة على المغادرة إلى سويسرا خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأضاف أنه «تم الاعتناء بها طبياً وصحتها في حالة مستقرة».

كما ذكرت الوكالة أن سفير المكسيك في عمان روبيرتو رودريغيز، أيضاً زار الخميس مصابي الحادثة، مؤكداً أنها «حادثة فردية»، وأن المصابين المكسيكيين الثلاثة «حالتهم العامة مستقرة».

وتجذب محافظة جرش التي تضم آثاراً رومانية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد، مع مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الآلاف من السياح سنوياً.

ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالي 9,5 مليون نسمة، وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.

ويقوم نحو خمسة ملايين سائح سنوياً بزيارة عشرات المواقع السياحية، أبرزها مدينة البتراء الأثرية، وصحراء وادي رم والبحر الميت والمغطس؛ حيث موقع عماد السيد المسيح وجرش وعجلون.

وارتفع الدخل السياحي للأردن العام الماضي إلى نحو خمسة مليارات دولار، مقارنة بالعام الذي سبقه، والذي سجل نحو 4,6 مليار دولار، بحسب وزارة السياحة الأردنية.