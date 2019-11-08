الصين تسجن سياسياً يابانياً سابقاً مدى الحياة في قضية مخدرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت محكمة في جنوب الصين، الجمعة، حكماً بسجن السياسي الياباني السابق تاكوما ساكوراجي (76 عاماً)، مدى الحياة؛ لمحاولته تهريب مخدرات داخل حقيبة‭ ‬سفر في 2013.

وقالت محكمة الشعب المتوسطة في إقليم قوانغتشو على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها أصدرت حكماً بسجن تاكوما ساكوراجي، عضو المجلس المحلي السابق في مقاطعة آيتشي اليابانية؛ لمحاولته تهريب 3.289 كيلوجرام من مخدر الميثامفيتامين إلى اليابان، وألقي القبض على ساكوراجي أثناء تفتيش الحقيبة في مطار بايون في قوانغتشو.

وفي 2014 طالب ممثلو الادعاء في القضية بتطبيق عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن 15 عاماً. وأرجأت المحكمة النطق بالحكم في القضية مراراً بدعوى تعقيدها.