الأسهم اليابانية تصعد إلى ذروة 13 شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأعلى مستوى في 13 شهراً، الجمعة، بفضل تنامي التفاؤل إزاء الاقتصاد، قبل أن يقلص جزءاً من تلك المكاسب بسبب تقارير متضاربة بشأن مدى التقدم المُحرز في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر نيكاي 0.26% إلى 23391.87 نقطة، بعد أن زاد إلى 23951.09 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وفي الأسبوع، ربح المؤشر 2.37% مرتفعاً للأسبوع الخامس على التوالي.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.27% إلى 1702.77 نقطة، وهو أعلى مستوياته في أكثر من عام، فيما بلغ حجم التداولات 3.12 تريليون ين (28.6 مليار دولار)، بزيادة 47% على متوسط الأشهر الثلاثة الفائتة.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن البلدين اتفقا على إلغاء الرسوم الجمركية على مراحل، وهو ما أكده مسؤول أمريكي تحدث بشرط عدم نشر اسمه.

وعلى الرغم مما يبدو من أن الخطة تلقى معارضة من بعض مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا يوجد وضوح بشأن موعد ومكان توقيع الاتفاق، فإن المستثمرين يراهنون بقدر كبير على التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات وصناعة الصلب 1.4%، وصعدت أسهم البنوك 0.9%، وزاد سهم تويوتا 2.2% لأعلى مستوى في أربع سنوات بدعم من إعلان الشركة عن خطة شراء أسهم وأرباح فصلية تفوق التوقعات.

وارتفع سهم تيرومو 13.4% إلى مستويات قياسية مرتفعة، بعد أن حققت شركة صناعة المعدات الطبية أقوى أرباح في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول.

من ناحية أخرى، انخفض سهم شيسيدو 8.3% بعد أن خفضت شركة صناعة مستحضرات التجميل توقعاتها بسبب ضعف المبيعات في كوريا الجنوبية وهونج كونج.