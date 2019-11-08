شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: نستهدف تأسيس نظام رقابي لسلامة الغذاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سلامة الغذاء في الإمارة التي استعرضتها بلدية دبي خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس، في مقر المجلس بأبراج الإمارات، برئاسة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس.

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد على «تويتر»: «اطلعتُ على الدراسة التي أعدتها بلدية دبي حول سلامة الغذاء في الإمارة، في اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي، هدفنا تأسيس نظام رقابي متكامل لتقييم وتعزيز سلامة الغذاء باعتماد أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يتناسب مع مكانة دبي الحيوية مركزاً تجارياً عالمياً».

وأعدت بلدية دبي «دراسة سلامة الغذاء» في الإمارة، لوضع تقييم شامل وتقديم التوصيات اللازمة، لتعزيز نظام سلامة الغذاء بالإمارة، حيث تستهدف التعرف إلى نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، لتأسيس نظام متكامل، بناء على أفضل الأساليب العلمية والممارسات العالمية والخبرات المحلية.

وتكمن أهمية الدراسة، انطلاقاً من تأثير الغذاء المباشر في صحة المجتمع، وضمان تطبيق نظام رقابي متكامل لسلامة الغذاء، يضع في حسبانه خصوصية إمارة دبي مركزاً عالمياً للتجارة.

وتمحورت الدراسة حول الأغذية المستوردة والمتداولة، ومياه الشرب، والمواد الملامسة للغذاء، وتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء، والأغذية الحلال، والتغذية التطبيقية، والقدرات المخبرية، والتوعية بالسلامة الغذائية والتغذية، حيث قيّم كل محور، وفق مجموعة من المعايير، مثل السياسات والتشريعات، ومؤشرات الأداء، والموارد البشرية، والأنظمة التقنية، والإجراءات، وأفضل الممارسات، والريادة والاستشراف، والازدواجية، والاستراتيجيات وتقييم المخاطر، والشركاء الاستراتيجيين.

ويأتي الاجتماع في إطار دعم جهود المجلس التنفيذي، باقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقق سعادة المجتمع ورفاهه. (وام)