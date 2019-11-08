شكرا لقرائتكم خبر عن عمار بن حميد يعزّي في وفاة عبد الرحمن محمد الرئيسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء لأسرة الرئيسي وعائلتهم في وفاة المغفور له عبد الرحمن محمد الرئيسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة مشيرف في عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، وعدد من كبار المسؤولين.

(وام)

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