75 % خصماً على تسوية المخالفات المرورية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : سومية سعد

أعلنت شرطة دبي عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية بخصم 75% على كافة المخالفات أمس، حال التزام السائق منذ إطلاق المبادرة في السابع من فبراير الماضي، دون ارتكاب أي مخالفات.

وتشمل الخصومات مدة حجز المركبة والنقاط السوداء، وتنطبق المبادرة على المخالفة المرورية المرتكبة في إمارة دبي ويستثنى منها مخالفات هيئة الطرق والمواصلات والبلدية، ويبدأ احتساب المدة للمخالفات الجديدة من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية.

وحسب المبادرة، يحصل السائقون المخالفون على خصم 25% عند عدم ارتكاب أي مخالفة أخرى لمدة 3 أشهر، و50% عند عدم ارتكاب أي مخالفة أخرى لمدة 6 أشهر، و75% عند عدم ارتكاب أي مخالفة أخرى لمدة 9 أشهر، وعدم دفع أي شيء عند الالتزام لمدة 12 شهراً.

وتوضيحاً .. في حال بلغ مجموع قيمة المخالفات (10,000) عشرة آلاف درهم يسقط من المبلغ (25%) في الأشهر الثلاثة الأولى ليصبح (7,500) سبعة آلاف وخمسمئة درهم، وفي حال ارتكاب السائق للمخالفة بعد انقضاء الأشهر الثلاثة يتوجب دفع قيمة المخالفات وهي (7,500) سبعة آلاف وخمسمئة درهم ولا يحق له الاستفادة من بقية المبادرة.

وفي حال بلغ مجموع قيمة المخالفات (10,000) عشرة آلاف درهم يسقط من قيمة المخالفة (50%) في الأشهر الستة الأولى من العام لتصبح مجموع قيمة المخالفات (5,000) خمسة آلاف درهم، وفي حال ارتكاب السائق للمخالفة بعد انقضاء الأشهر الستة يتوجب عليه دفع قيمة المخالفات (5,000) خمسة آلاف درهم ولا يحق له الاستفادة من بقية المبادرة.

وفي حال بلغ مجموع قيمة المخالفات (10,000) عشرة آلاف درهم يسقط من قيمة المخالفة (75%) في الأشهر التسعة من العام لتصبح مجموع قيمة المخالفات (2,500) ألفين وخمسمئة درهم، وفي حال ارتكاب السائق للمخالفة بعد انقضاء الأشهر التسعة يتوجب عليه دفع قيمة المخالفات (2,500) ألفين وخمسمئة درهم ولا يحق له الاستفادة من بقية المبادرة.

وفي حال بلغ مجموع قيمة المخالفات (10,000) عشرة آلاف درهم ولم يرتكب السائق أية مخالفة مرورية طوال العام تسقط قيمة المخالفات.