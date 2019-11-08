شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: كفّـك تْحل الصـعاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في حسابيه على «تويتر» و«إنستجرام»، بصورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونظم عليها أبياتاً من الشعر يقول فيها: حي من كفّه تْحــل الصــعاب عاشت الناس تحت ظلالها Advertisements يــوم أقـارن يمينه بالسحـاب يحرج السحب كثر أفضالها لو زرعت المكارم ف التراب ما نبت غير يده لحالها

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