الإمارات تشيد بالدور السعودي في اتفاق اليمن

اسماء السيد - ابوظبي: أشاد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الجمعة مرة اخرى باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والانفصاليين الجنوبيين.
وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر "في أسبوع حافل، يبرز اتفاق الرياض كونه الحدث الإيجابي الأهم في المنطقة، فهو يوحّد الصف، ويعزز الأمل، ويؤكد أهمية الدبلوماسية الحكيمة وتأثيرها".
وبحسب قرقاش فإن "الجهود السعودية الخيّرة هندست هذا الاتفاق في إنجاز سياسي مقدّر".
وكانت الحكومة اليمنية وقعت في الرياض مع الانفصاليين الجنوبيين اتفاقا لتقاسم السلطة.
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