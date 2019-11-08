أعلنت شركة ديزني عبر تغريدة في حسابها الرسمي على تويتر أن خدمة البث خاصتها ديزني بلس ستصل عدة دول أخرى بعدة شهور قليلة من إطلاقها الرسمي في الولايات المتحدة وكندا وهولندا في 12 ديسمبر القادم.
حيث جاء في نص التغريدة أن خدمة ديزني بلس ستتوفر قريباً في كل من الممكلة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث سيبدأ توفيرها في هذه الدول في 31 من مارس 2020.
مع تنويه الشركة إلا أن العروضات يمكن أن تختلف من بلد إلى أخر بسبب الاتفاقيات مع شركات الإنتاج الأخرى التي تلزمها بتوفير المحتوى محلياً على المنصة قبل توفيره في باقي البلدان.
من جانب أخر أكد المدير التنفيذي لديزني Bob Lger أن خدمة البث ديزني بلس ستكون متوفرة على أجهزة أمازون Fire TV بعد إبرامهم إتفاقية مع الشركة، بالإضافة لأجهزة تلقاز إل جي وسامسونج الذكية أيضاً.
وبموجب الاتفاقية بين ديزني وأمازون سيتوافق تطبيق الخدمة مع ميزات البحث التي توفرها أجهزة Fire TV والتي تسمح للمستخدم بطلب مشاهدة عرض معين عن طريق مساعد أمازون الصوتي أليكسا.
فيما أتى تأكيد Lger لتعاونهم مع أمازون وتوفير خدمتهم على Fire TV عقب تقرير من وول ستريت جورنال نشرته الصحيفة الشهر الماضي يتحدث عن خلاف الشركتين وعدم توصلهم لاتفاق حول حقوق الإعلانات في تطبيقات ديزني بما فيها ABC وESPN وقنواتها الأخرى.
المصدر
The Verge, Engadget
التدوينة ديزني بلس ستدعم أمازون Fire TV وستتوفر في بريطانيا وعدة دول بداية من 31 مارس ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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