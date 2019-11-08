شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين محررين من مخيم الجلزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم فلسطينيين محررين من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله. وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، أفادت مصادر محلية في المخيم، بأن جيش الاحتلال اقتحم المخيم من محاور عدة، وفتش عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين عقب مداهمتها، وعبث بمحتوياتها، واعتق الاخوين ماهر ومحمد أيوب دلايشة وهما أسيران محرران، عقب مداهمة منزلهما في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين محررين من مخيم الجلزون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.