شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدستورية السورية تجتمع فى جنيف فى 25 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، اليوم الجمعة، إن لجنة سورية تدعمها المنظمة الدولية ستجتمع في جنيف في نهاية نوفمبر تشرين الثاني الجاري بعد اجتماعها لأول مرة سعيا لمصالحة سياسية لإنهاء الحرب المستعرة منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وقال بيدرسن متحدثا عن اللجنة الدستورية السورية "اتفق رئيسا الوفدين على الاجتماع هنا مجددا في غضون 14 يوما. الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 نوفمبر".