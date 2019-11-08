اختناقات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة شمالي الضفة

نابلس/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، ظهر الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة سلمية في قرية كفر قدوم قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق وابلا من قنابل الغاز باتجاه عشرات الفلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، وتم إسعافهم ميدانيا.



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وينظّم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

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