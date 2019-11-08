تونس.. هيئة الانتخابات تعلن رسميا النتائج النهائية لتشريعية 2019

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الجمعة، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، والتي أفرزت فوز حركة النهضة بالمركز الأوّل بحصولها على 52 مقعداً من أصل 217.

جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس الهيئة نبيل بفّون، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الهيئة بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة.

وقال بفون "بهذا الإعلان نكون قد أغلقنا المسار الانتخابي لسنة 2019، وقد كانت انتخابات ناجعة وناجحة"، متوجّها بالشكر إلى "كل السلطات والهيئات المساهمة في إنجاح هذا المسار".

وأوضح رئيس الهيئة أنّ العدد الإجمالي للناخبين المسجّلين في التشريعية 7 ملايين و65 ألف و885 ناخبا، وعدد المشاركين في عملية التصويت 2 مليون و946 ألف و628 ناخبا.

وأضاف أن "عدد الأوراق الملغاة بلغ 49 ألف و704 ورقة، والأوراق البيضاء 26 ألف و403 ورقة".

وجاءت النتائج النهائية التي أعلن عنها بفون ، خلال المؤتمر ذاته، كالآتي:

- حركة النهضة ( إسلامي) - 52 مقعدا

- حزب "قلب تونس" ( ليبرالي) - 38 مقعدا

- حزب التّيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي) - 22 مقعدا.

Advertisements

- "ائتلاف الكرامة" ( ثوري) - 21 مقعدا

- الحزب الدستوري الحُرّ ( دستوري ليبرالي) - 17 مقعداً

- حركة الشعب ( قومي ناصري) - 15 مقعدا

- حركة "تحيا تونس" ( ليبرالي) - 14 مقعدا

- حركة مشروع تونس (ليبرالي) 4 مقاعد

حزب الرحمة ( إسلامي) – 4 مقاعد .

- قوائم أخرى: 30 مقعدا.

وبحسب بفّون، أحالت هيئة الانتخابات، اليوم الجمعة، النتائج النهائية للتشريعية إلى البرلمان المنتهية ولايته، ليُوّجه رئيسه دعوة إلى النواب الجدد المنتخبين إلى جلسة عامّة لأداء اليمين الدستورية وإعلان انطلاق العهدة النيابية الجديدة رسميا.

ومن المُرجّح أن تُعقد جلسة أداء اليمين للنواب الجدد منتصف الأسبوع المقبل، ليقوم بعد ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتكليف حزب حركة النهضة بتشكيل الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.