شكرا لقرائتكم خبر عن عرعر.. مواطن يفتح ممراً بمنزله لتسهيل وصول جيرانه إلى المسجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون صورة تُظهر قيام مواطن بفتح ممراً في جزء من منزله لتسهيل وصول جيرانه إلى المسجد الذي يقع خلف منزله ، وذلك بأحد أحياء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية. Advertisements وأثنى المغردون على ما قام به المواطن من سلوك حميد ينم عن خلقه النبيل واهتمامه بشؤون جيرانه، سائلين الله عز وجل أن يجزل له المثوبة والأجر.

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