الرئيس اليمني يلتقي لأول مرة منذ عامين ونصف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Hamad l Mohammed REUTERS

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في اتفاق الرياض، برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي.

وقالت وكالة الأنباء اليمينة سبأ أن هادي أشاد بالجهود التي بذلت في سبيل اخراج هذا الاتفاق الى حيز الوجود بدعم واشراف مباشر من السعودية "الذين بذلوا جهوداً مخلصة وكبيرة والذي ينبغي أن يبنى عليه السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق غايات وتطلعات أبناء الجنوب وشعبنا اليمني بصورة عامة من خلال توحيد الجهود والطاقات في تحقيق الاهداف والغايات السامية لشعبنا بدعم ومساندة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية باليمن لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني".

وأضاف هادي أنه تبنى "مبكراً القضية الجنوبية بمفاهيمها العادلة وانصافها من خلال تصدرها للقضايا الرئيسية في الحوار الوطني الشامل وما أفرزه وتمخض عنه الحوار الوطني من حلول عادلة للقضية الجنوبية باعتبارها مفتاح لحل تداعيات الصراع في اليمن".

من جانبه عبر الزبيدي عن سروره بهذا الاستقبال واللقاء، مؤكداً حرصه وقيادة المجلس الانتقالي على دعم جهود هادي و"العمل سوياً وتحت قيادته لترجمة تنفيذ الاتفاق والتنسيق الكامل مع فخامته لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة".

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وجاء هذا الاجتماع بعد أيام من توقيع الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي، اتفاق سلام في العاصمة السعودية الرياض وضع حدا للصراع العسكري الذي اندلع بينهما في الجنوب اليمني وأتاح للحكومة بالعودة إلى العاصمة المؤقتة، عدن.

إلى ذلك أفاد موقع "إرم نيوز" الإماراتي، بأن هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حضر اللقاء أيضا.

ويعد هذا أول لقاء من نوعه منذ قيام هادي قبل نحو سنتين ونصف السنة، بإعفاء الزبيدي وبن بريك من منصبي محافظ عدن ووزير الدولة على التوالي.

المصدر: وكالات