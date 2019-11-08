وكالة: الأردن يمنع دخول السياح الإسرائيليين إلى أراضي الباقورة والغمر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

قررت الحكومة الأردنية إغلاق منطقة «الباقورة والغمر» أمام السياح الإسرائيليين، بدءا من يوم الأحد المقبل.

وكتب المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، شمعون أراد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في «تويتر»، بحسب «سبونتيك الروسية»، أكد من خلالها أن الأردن أبلغ غرينباوم بعدم السماح بدخول إسرائيليين وسكان المجلس الإقليمي إلى أراضي «الباقورة والغمر».

وتعزي تغريدة الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آراد، إلى انتهاء اتفاق التأجير المبرم لهذه الأراضي الأردنية مع إسرائيل.

وكتب أراد على لسان رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن: الأردنيون أبلغوني أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، العاشر من الشهر الجاري، لن تجرى جولات سياحية في الجانب الأردني من الباقورة «نهرائيم».